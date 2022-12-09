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Пятница, 9 декабря 2022, 19:50 мск

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Вашингтон ввел санкции против российского Центризбиркома за подготовку референдумов в новых регионах России

Фото: pixabay.com

Министерство финансов США в пятницу, 9 декабря, объявило введении санкций в отношении председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов избиркома, – сообщают СМИ со ссылкой на заявление американского минфина.

В опубликованном сообщении минфина США говорится, что рестрикции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав России. В санкционные списки попала руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и другие, всего 15 фамилий.

Кроме того, говорится в сообщении, санкции введены против людей, которых США связывают с якобы организацией «фильтрационных» лагерей для украинцев, а именно, против сотрудников администрации президента РФ Олега Нестерова и Евгения Кима, а также ряда представителей Донецкой Народной Республики (ДНР).

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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