Канада ввела санкции против МВД, ФСИН, ЦИК и ряда других российских ведомств

Министерство иностранных дел Канада в пятницу, 9 декабря, объявило о введение новых санкций в отношении ЦИК РФ, МВД, ФСИН, Следственного комитета, Министерства юстиции и Федерального агентства по делам национальностей

В распространенном сообщении МИД Канады говорится, что санкции против российских министерств и ведомств введены «в связи с систематическими нарушениями прав человека».

Канадское внешнеполитическое ведомство также сообщило, что новые персональные санкции введены в отношении главы управления МВД по Ростовской области Олега Агаркова, главы управления МВД по Краснодарскому краю Владимира Андреева и главы МВД Чечни Руслана Алханова,

«Гражданам и юридическим лицам Канады запрещены любые операции с указанными организациями и людьми», – отмечается в сообщении МИД Канады.

Отметим, что ранее агентство Reuters сообщило, что под канадскими санкциями оказались 33 действующих или бывших российских чиновника высокого ранга и шесть организаций, причастных к «систематическим нарушениям прав человека» в отношении россиян, выступавших против проведения специальной военной операции на Украине.

Оттава, Иван Бабурин

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