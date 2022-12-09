Польша готовится построить почти 200-километровый электронный забор на границе с Россией

Пограничная стража Польши в пятницу, 9 декабря, заявила, что на границе с Россией возведет 199-километровый электронный барьер, – сообщают СМИ.

В сообщении польской погранстражи говорится: «Сегодня Пограничная стража подписала контракт с TELBUD SA на строительство электронного барьера на границе с Российской Федерацией. На все работы, запланированные по контракту, было законтрактовано более 373 млн. злотых (84 126 420 долларов по курсу). Электронный барьер будет иметь протяженность 199 км и охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где электронные системы охраняют границу уже несколько лет».

«Строительство организуется в результате вступления в силу закона о строительстве объектов охраны государственной границы. Он определяет правила построения охраны польской границы, которая также является внешней границей Евросоюза. Решение создало правовую основу для быстрой и эффективной реализации инвестиций», – заявили в Пограничной страже республики Польской.

Варшава, Иван Бабурин

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