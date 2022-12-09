Лондон пообещал Киеву поставить системы ПВО в ближайшие недели

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре в пятницу, 9 декабря, пообещал Владимиру Зеленскому в ближайшие недели поставить системы ПВО, – сообщают СМИ.
В сообщении канцелярии британского премьера говорится: «Сообщая (Зеленскому) последнюю информацию по поставкам британской летальной помощи, премьер-министр заявил, что дополнительные зенитные орудия и ракеты ПВО малой дальности будут доставлены в ближайшие недели».
Лондон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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