ВКС и Центр беспилотной авиации МО России попали под американские санкции

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби в пятницу, 9 декабря, заявил, что США ввели санкции против ВКС РФ и Центра беспилотной авиации МО РФ из-за возможного использования иранских дронов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «США вводят санкции против ВКС РФ и 924-го государственного центра беспилотной авиации МО РФ по обвинению в закупке иранских БПЛА. Также США будут обсуждать со своими союзниками партнерство в сфере обороны» России и Ирана».

Вашингтон, Иван Бабурин

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