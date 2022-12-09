В Госдуму внесен законопроект о выходе России из МВФ

Депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Гсдумы проект закона о выходе Российской Федерации из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ).

В документе, опубликованном 9 декабря в электронной базе Государственной думы РФ, говорится, что законопроект от КПРФ предлагает «денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года».

В пояснительной записке авторы законопроекта заявляют, что «продолжать участвовать в МВФ России нет смысла», а также, что «участие в этой организации не помогло РФ предотвратить принятие против нее односторонних экономических мер (санкций), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации».

Москва, Иван Бабурин

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