Замгенсека ООН собрался в Херсон

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 9 декабря, заявил, что заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на следующей неделе планирует посетить Николаев и Херсон. Об этом сообщил, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с представителями СМИ Дюжаррик сказал: «Гриффитс встретится с представителями властей, сотрудниками гуманитарных организаций и жителями страны, пострадавшими от войны. Он оценит гуманитарную ситуации в связи с повреждением инфраструктуры и наступлением зимы».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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