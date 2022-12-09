Пентагон передаст киевскому режиму боеприпасы к HIMARS и снаряды крупного калибра

Министерство обороны США в пятницу, 9 декабря, заявило, что в рамках нового пакета помощи передаст киевскому режиму боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, снаряды калибром 155 мм, а также системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), – сообщают СМИ со ссылкой на сайт Пентагона.

В сообщении на сайте американского военного ведомства говорится: «Этот пакет помощи предоставит Украине новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к предоставлению критически важного оборудования, которое Украина так эффективно использует на поле боя. Также США предоставляет Украине высокоподвижные многоцелевые колесные транспортные средства, машины скорой помощи, медицинское оборудование и около 150 генераторов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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