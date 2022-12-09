Белый дом: США будут следить за Россией в условиях ограничений цен на нефть

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 9 декабря, заявил, что Соединенные Штаты будут следить за действиями России в связи с введением потолка цен на нефть, – сообщают СМИ.

Комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Россия может сократить добычу нефти в качестве одной из мер в ответ на решение ввести лимит цен на нефть, Кирби сказал: «Мы не испытываем удивления по поводу этих комментариев. На самом деле, в этом нет ничего нового, но США будут следить за тем, какие шаги предпримет российская сторона после ограничения цен».

Также в в Белом доме заявили, что на всех танкерах, которые Анкара не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы российская нефть почти отсутствует.

Напомним, что турецкое Генеральное управление мореходства ранее заявляло, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за «непредставления европейскими страховыми компаниями писем о страховке для прохождения танкеров с нефтью через Черноморские проливы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»