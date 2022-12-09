В ответ на санкции Оттавы Россия запретила въезд 200 канадцам

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 9 декабря, внесло в стоп-лист 200 канадцев в ответ на санкции, введенные Канадой против российских ведомств и граждан. В полном списке граждан Канады, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию России, значится 1 204 человека.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады».

«В их числе – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Дж.Трюдо», – подчеркнули в российском МИДе

Ранее сегодня МИД Канады «в связи с систематическими нарушениями прав человека» объявило о введение новых санкций в отношении ЦИК РФ, МВД, ФСИН, Следственного комитета, Министерства юстиции и Федерального агентства по делам национальностей.

Москва, Иван Бабурин

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