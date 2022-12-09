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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 10 декабря 2022, 00:27 мск

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Прибалтийские республики, и без того пострадавшие от антироссийских санкций, требуют их ужесточения

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с коллегами из Эстонии и Литвы в пятницу, 9 декабря, заявил, что несмотря на то, что страны Балтии наиболее пострадали от антироссийских санкций, продолжат настаивать на ужесточении ограничений в отношении России и оказывать помощь Украине, – сообщает латвийская государственная теле-радио компания LSM.

Кариньш, в частности, заявил: «Из всех государств Европы три прибалтийские страны пострадали экономически больше всех и раньше всех от этих санкций, но это не остановило нашу решимость поддерживать Украину и требовать этих санкций против России и Белоруссии».

Напомним, что Латвия, Литва, Эстония 5 ноября приняли резолюцию о поддержке Украины, в которой шла речь о необходимости изолировать Россию от Европы.

Рига, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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