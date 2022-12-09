Гендиректор МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятницу, 9 декабря, заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается потенциально опасной, – сообщают СМИ.

В заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ, говорится: «Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию. Эксперты агентства делают все возможное, чтобы снизить потенциальные риски ядерной катастрофы, в том числе, и на других атомных станциях на территории Украины».

Вена, Иван Бабурин

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