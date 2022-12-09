Пентагон: США впервые за всю историю соперничают сразу с двумя ядерными державами

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с офицерами Стратегического командования Вооруженных сил США STRATCOM в пятницу, 9 декабря, заявил, что Соединенные Штаты впервые в истории столкнулись сразу с двумя ядерными державами в качестве стратегических соперников, – сообщают СМИ.

Как сообщается на сайте Пентагона, Остин, в частности, сказал: «Соединенные Штаты находятся на пороге новой фазы, когда мы впервые сталкиваемся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников. Китайская Народная Республика расширяет, модернизирует и диверсифицирует свои ядерные силы. И Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал».

«Офицеры STRATCOM должны сдерживать войну, и делать это с непревзойденным профессионализмом. Вы встречаете этот сложный и опасный момент с ясным взглядом и решимостью. Ваша миссия – быть ответственными хранителями ядерного арсенала Америки. Поэтому давайте всегда следить за тем, чтобы самое опасное оружие, когда-либо созданное человеческой наукой, управлялось с величайшей ответственностью, когда-либо созданной человеческим правительством. Девизом Стратегического командования США должна стать фраза «Мир – наша профессия», – заявил шеф Пентагона офицерам Стратегического командования Вооруженных сил США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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