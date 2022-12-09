Генсек НАТО не исключил перерастания украинского кризиса в «большую войну» альянса с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 9 декабря, заявил, что опасается, что конфликт на Украине может превратиться в войну Североатлантического альянса с Россией, – сообщает норвежская государственная радиостанция NRK.

В интервью NRK Столтенберг, в частности, сказал: «Боюсь, что при таком варианте развития событий, как сейчас, конфликт на Украине может выйти из-под контроля и распространиться на другие страны Европы, что превратится в большую войну между Россией и НАТО. Но я уверен, что мы этого избежим».

«Нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна, но важно избежать конфликта, в который будет вовлечено больше стран Европы», – добавил генсек блока НАТО.

Осло, Иван Бабурин

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