Украина стала принимать военную помощь уже от африканских стран

Марокко поставит Украине запчасти для танков Т-72Б и Т-72БК, закупленные еще в период с 1999 по 2001 год в Белоруссии, – сообщает французское издание Le Journal de l'Afrique.
Издание, в частности, пишет: «В условиях строжайшей секретности Вашингтону удалось убедить Рабат поставить Киеву запчасти для бронетехники Т-72, так как на Западе эти танки стали редкостью».
Украинские издания, в свою очередь, отмечают, что Марокко стала первой из африканских стран, которая предоставит военную помощь Украине.
Рабат, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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