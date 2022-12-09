Украина стала принимать военную помощь уже от африканских стран

Марокко поставит Украине запчасти для танков Т-72Б и Т-72БК, закупленные еще в период с 1999 по 2001 год в Белоруссии, – сообщает французское издание Le Journal de l'Afrique.

Издание, в частности, пишет: «В условиях строжайшей секретности Вашингтону удалось убедить Рабат поставить Киеву запчасти для бронетехники Т-72, так как на Западе эти танки стали редкостью».

Украинские издания, в свою очередь, отмечают, что Марокко стала первой из африканских стран, которая предоставит военную помощь Украине.

Рабат, Иван Бабурин

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