Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в пятницу, 9 декабря, заявил, что участие США и других стран в наведении украинского оружия на российские объекты будет иметь правовые последствия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Мы точно знаем, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников. Военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок».

«Поступают сообщения, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS. Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», – заявил российский дипломат.

Напомним, что глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 8 декабря заявил, что организовать атаку Киеву на российские военные аэродромы помогали члены НАТО, в том числе специалисты из США, которые модернизировали советские БПЛА «Стриж».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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