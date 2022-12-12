МИД РФ: Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае

Официальные представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 12 декабря заявила, что Москва встревожена обострением обстановки в Косово.

Отвечая на просьбу прокомментировать очередной всплеск напряженности в Косово, Захарова сказала: «Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем её развитие буквально в круглосуточном режиме – особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли «власти» в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия. Цель провокаторов ясна – взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. И лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удаётся избежать крупных инцидентов, скатывания ситуации к открытому противостоянию с плачевными последствиями.



«Ответственность за политическую деградацию в Косово, ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с «премьером» А.Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон», – подчеркнула представитель российского МИДа и заявила о «солидарности России с руководством Сербии, которое справедливо указывает на бессмысленность дальнейших переговоров в условиях, когда и сами косовские албанцы, и ведущие западные игроки во главе с американцами цинично игнорируют основополагающую резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, брюссельские и вашингтонские соглашения, другие договорённости сторон».



Также представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что «Россия будет и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву».

Москва, Иван Бабурин

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