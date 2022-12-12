Будапешт: В очередной пакет антироссийских санкций не войдут ограничения против атомной энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 12 декабря, заявил, что санкции против российской атомной энергетики в девятый пакет санкций ЕС не включены, – сообщают СМИ.

По словам Сийярто, «санкции против российского энергосектора и атомной энергетики в девятый пакет санкций ЕС не включены. Будапешт выступал за исключение из пакета санкций некоторых физических лиц, всего планируется ввести санкции против 141 человека».

В свою очередь, издание EUObserver пишет, что новый пакет санкций ЕС против России введет ограничения против 144 человек, среди которых будут телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), режиссер Никита Михалков.



«У телеканалов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ планируется отозвать лицензии на вещание в ЕС за грубое искажение и манипулирование фактами», – сообщило также издание.

Будапешт, Иван Бабурин

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