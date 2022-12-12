ЕС «решительно» предостерег Иран от поставок вооружений России

Главы МИД стран-членов Евросоюза по итогам заседания в понедельник 12 декабря, «решительно» предостерегли Тегеран от любых поставок вооруженияй Москве, – сообщают СМИ.

В опубликованном Брюсселем сообщении говорится: «Европейский союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия России, в частности любых шагов, направленных на возможную транспортировку баллистических ракет малой дальности в Россию».

«Выражаем серьезную обеспокоенность сообщениями об иранском оружии, в том числе, дронах, которые производятся с использованием компонентов из Европы. В ЕС рассматривают возможность принять соответствующие меры в ответ на эти действия», – говорится в заявлении глав МИД стран ЕС.

Напомним, что ЕС ранее ввел санкции в отношении ряда иранских физических лиц и предприятий, производящих БПЛА.

Со своей стороны, и Иран, и России ранее неоднократно опровергали сообщения о том, что Тегеран якобы поставляет беспилотники Москве.

Брюссель, Иван Бабурин

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