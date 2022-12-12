Лондон не исключил поставок Киеву ракет большей дальности

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте в понедельник, 12 декабря, заявил, что не исключает в будущем поставок на Украину ракет более дальнего действия, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос экс-премьера Соединенного королевства Бориса Джонсона о поставках Киеву такого вида вооружений, Уоллес сказал: «Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить Украине… Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия, и, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам и попытается нарушить Женевские конвенции, я буду открыт к рассмотрению того, что мы будем делать дальше».

«Россия применяет иранские дроны-камикадзе, выгодно пользуясь тем, что вооруженные силы Украины располагают только возможностями малой дальности. Лондон является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину. Британия поставила 200 единиц бронетехники, более 10 тысяч противотанковых ракет и некоторое количество РСЗО, точное количество которых он не могу назвать по причинам оперативной безопасности», – отметил министр обороны Великобритании.

Со своей стороны Джонсон заявил: «Предоставление Киеву вооружения типа оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS позволит не только сбивать дроны и ракеты, но и выводить из строя пусковые площадки, с которых они запускаются».

Лондон, Иван Бабурин

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