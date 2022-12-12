Путин поручил с Нового года поднять зарплаты бюджетникам

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 декабря, поручил правительству в начале 2023 года увеличить зарплаты бюджетникам исходя из их фактического роста в сфере экономики в текущем году, – сообщается на сайте Кремля.

В опубликованном на сайте Кремля документе говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики… Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 марта 2023 года, далее – один раз в квартал»

Москва, Иван Бабурин

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