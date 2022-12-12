Лидеры стран G7 заявили, что продолжат вооружать киевский режим

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции в понедельник, 12 декабря, заявили, что готовы продолжать поставки вооружений Киеву, а также пообещали восстановить и защитить критическую энергетическую и водную инфраструктуру Украины, – сообщают СМИ.

В обнародованном заявлении лидеров стран G7 говорится: «Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной технике с немедленным акцентом на обеспечение Украины системами и средствами противовоздушной обороны».

«Мы полны решимости помочь Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры. Мы будем помогать Украине в обеспечении готовности к зиме, будем продолжать поддерживать ее гражданскую устойчивость и будем наращивать наши усилия в этом направлении во время международной конференции, которая состоится в Париже 13 декабря», – заявили также лидеры стран «Группы семи».

Берлин, Иван Бабурин

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