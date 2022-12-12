Шольц сравнил план восстановления Украины с «планом Маршалла»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи лидеров стран G7, прошедшей в формате видеоконференции в понедельник, 12 декабря, заявил, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла после Второй мировой войны, – сообщает ТАСС.

В частности, федеральный канцлер сказал: «Мы продолжили международную конференцию экспертов по восстановлению Украины, на которую нас пригласили в октябре в Берлине. В ходе встречи G7 согласовала платформу для координации финансовой поддержки всех доноров. Восстановление Украины станет задачей, возможно, сравнимой с планом Маршалла после Второй мировой войны».

Берлин, Иван Бабурин

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