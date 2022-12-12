Кадыров пообещал украинским неонацистам «самый тяжелый период»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 12 декабря, заявил, что для украинских неонацистов наступил «самый тяжелый период», так как линия фронта пришла в движение, причем не в пользу киевского режима.

В своем телеграм-канале Кадыров написал: «Ситуация в зоне проведения СВО находится под полным контролем союзных войск. Об этом доложил дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы Адам Делимханов @adelimkhanov_95. Для украинских националистов наступил самый тяжелый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима».

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Со ссылкой на командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова глава Чечни также сообщил, что «по всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции. Кроме того, налажено тыловое обеспечение армии. Другими словами, наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери».

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«Прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО – денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали», – подчеркнул Кадыров.

Грозный, Иван Бабурин

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