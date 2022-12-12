Россия поддержит заявку Сербии на проведение заседания Совбеза ООН

В МИД России в понедельник, 12 декабря, заявили, что в случае подачи Белградом заявки на проведение заседания Совета безопасности ООН, Москва поддержит обращение Сербии, – сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В российском МИДе журналистам сообщили: «Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае заявки Белграда на проведение заседания».

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «в Москве встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем её развитие буквально в круглосуточном режиме – особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли «власти» в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия».

В свою очередь, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала Россия-24 в понедельник, 12 декабря, заявил, что «ситуация вокруг Косова полностью напоминает все, что происходило и происходит на Украине».

Москва, Иван Бабурин

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