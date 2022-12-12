Украина не предоставила никаких доказательств использования Россией иранских беспилотников

Глава минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани в понедельник, 12 декабря, заявил, что на встрече иранских и украинских экспертов по вопросу применения БПЛА Украина не предоставила никаких доказательств использования Москвой иранских дронов, – сообщает РИА Новости.

В Telegram-канале пресс-службы правительства Ирана сообщается, что Аштиани сказал следующее: «Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников в войне с этой страной. Сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине».

Напомним, что Иран и Россия ранее неоднократно опровергали сообщения о том, что Тегеран якобы поставляет беспилотники Москве.

Тегеран, Иван Бабурин

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