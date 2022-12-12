Палестина обвинила Израиль в военных преступлениях против детей

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики передал спецпредставителю Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинии Гамбе подробный отчет о преступлениях израильских солдат против палестинских детей, – сообщает в понедельник, 12 декабря. агентство палестинских новостей WAFA.

В сообщении агентства говорится: «С начала 2022 года действия израильских сил привели к смерти более 52 детей, некоторые из которых были застрелены израильской армией, другие в результате нападений, совершенных еврейскими поселенцами, или в результате отказа им в доступе к медицинской помощи»

В отчет министра иностранных дел Палестины включены «систематические и преднамеренные преступления Израиля против палестинских детей, подпадающие под действие резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности. Отчет включает в себя информацию об убийствах и нанесение увечий детям, нападениях на школы и больницы, сексуальные посягательства, похищение детей и отказ в доступе к гуманитарной и медицинской помощи», – сообщает агентство палестинских новостей.

Раммала, Иван Бабурин

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