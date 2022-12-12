Пентагон продолжит пересматривать уровень своего присутствия на Украине

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на фоне появившейся информации в СМИ о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине в понедельник, 12 декабря, заявил, что Соединенные Штаты продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ представитель Пентагона сказал: «Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране».

При этом, как отмечают РИА Новости, «чиновник минобороны США не уточнил, означает ли его сообщение, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине, он воздержался от дальнейших комментариев, сославшись на соображения в сфере безопасности».

Следует напомнить, что телеканал NBC ранее со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщил, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым «критически значимых» систем вооружений.

Вашингтон, Иван Бабурин

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