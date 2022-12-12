Госдеп: В Литве и Украине причастных к холокосту чествуют, как героев

Представитель госдепартамента США по вопросам холокоста Эллен Джермейн в понедельник, 12 декабря, заявила, что в Литве, Украине, Хорватии некоторые из причастных к холокосту и участвовавших в истреблении еврейской общин почитаются, как национальные герои, – сообщает агентство ELTA.

Агентство пишет, что Джермейн, в частности, сказала: «Я вижу эту проблему. Она есть и в Литве. Прославляют, увековечивают памятниками людей, которые им видятся как национальные герои, потому что они боролись против советской власти, но, вместе с тем, они были и нацистскими коллаборантами и участвовали в преступлениях, геноциде. Такие примеры есть на Украине, в Хорватии, других странах. Германия всегда очень ясно заявляла, что исполнителями холокоста были нацисты. Но, по сути, почти в каждой стране были их местные помощники и участники преступлений. К сожалению, то же самое мы можем сказать и о Литве»

«События в Панеряе (Самое крупное массовое захоронение жертв нацизма. Гитлеровцы и их пособники из числа литовцев убили около ста тысяч человек, в том числе 70 тысяч евреев) не могли бы произойти без участия литовцев. Например, Йонас Норейка, который, будучи главой Шяуляйского уезда, приказал поместить всех евреев региона в гетто и отобрать их имущество. Юозас Крикштапонис на территории Белоруссии убивал местных евреев и военнопленных. Оба впоследствии присоединились к «лесным братьям», поэтому в современной Литве почитаются как национальные герои», – отметила представитель американского госдепа по вопросам холокоста.

Вашингтон, Иван Бабурин

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