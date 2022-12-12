Политики США и Европы обвинили в причастности к проведению СВО Абрамовича, Собчак и композитора Крутого

Письма на имя госсекретаря Энтони Блинкену и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в понедельник, 12 декабря, направили европейские и американские парламентарии с призывом ввести санкции в отношении семи лиц, причастных к российской специальной военной операции (СВО) на Украине, – сообщает РИА Новости.



Как сообщает агентство, по мнению политиков из США и Европы к СВО России на Украине причастны: Роман Абрамович, Владимир Потанин, Ксения Собчак, композитор Игорь Крутой, экс-депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев, глава «Росатома» Алексей Лихачев, а также украинский политик Вадим Рабинович.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»