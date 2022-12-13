Италия решила «подвинуть» Турцию в деле урегулирования конфликта на Украине

Экс-премьер Италии, лидер оппозиционного движения «5 звезд» Джузеппе Конте выступая в парламенте республики во вторник, 13 декабря, заявил, что Рим, а не Анкара должен возглавить процесс по обеспечению дипломатического решения украинского кризиса, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Конте сказал, что «до сих пор европейская дипломатическая машина не участвует в попытках урегулирования конфликта. Вместе с тем эскалация военного конфликта уже достигла тревожного уровня. Построение мира будет идти по трудному пути. Однако безопасность должна быть гарантирована всем, включая русскоязычные меньшинства».

Рим, Иван Бабурин

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