Лондон изучает возможность использования замороженных активов россиян на восстановление Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время выступления в парламенте во вторник, 13 декабря, заявил, что Лондон изучает варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава британской дипломатии сказал: «Активы граждан России, попавших под санкции, могут пойти на восстановление Украины, это даст гарантии, что поддерживающие спецоперацию не просто попадут под санкции и все. Правительство намерено рассмотреть варианты обеспечения этих мер. Они должны быть надежными с юридической точки зрения. Средства должны использоваться в качестве репараций».

«В изучении этого вопроса Великобритания намерена обратиться к канадскому опыту, где законодательство схоже в английским, – отметил Клеверли.

Лондон, Иван Бабурин

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