Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 13 декабря, прокомментировала заявление главы МИД Франции о предоставлении киевскому режиму очередной партии вооружений.

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна: «Франция в скором времени поставит на Украину новую партию систем ПВО».

В Париже ролевые игры в хорошего Президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях».

Москва, Иван Бабурин

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