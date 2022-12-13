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NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 19:39 мск

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Захарова назвала заявления французских политиков «ролевыми играми»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 13 декабря, прокомментировала заявление главы МИД Франции о предоставлении киевскому режиму очередной партии вооружений.

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна: «Франция в скором времени поставит на Украину новую партию систем ПВО».

В Париже ролевые игры в хорошего Президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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