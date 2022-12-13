Эстония ожидает десять миллионов евро от ЕК для помощи украинским беженцам

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс во вторник, 13 декабря, заявил, что Европейская комиссия выделит республике 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, – сообщают СМИ.
Пресс-служба МВД Эстонии со ссылкой на слова министра сообщает: «Дотация в размере 10,1 миллиона евро в основном покроет расходы, уже произведенные из средств государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года. Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам с Украины. С конца февраля в Эстонию въехали 118 268 украинских беженцев, из которых более 64 000 человек остались в стране».
Отметим, что еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон ранее сообщила, что в настоящее время под временной защитой Евросоюза находятся более 4,2 миллиона украинцев, а программа приема беженцев с Украины в ЕС будет действовать ориентировочно до марта 2024 года.
Таллинн, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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