Член Конгресса США Пол Госар во вторник, 13 декабря, назвал аморальной поддержку авторитарного киевского режима на Украине и осудил «бомбежки церквей», – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Госар написал: «Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна. Смерти не прекращаются, а Украина (в дополнение к тому, что в ней есть нацистские полки) стала авторитарным режимом, не заслуживающим какой-либо поддержки. Я поддерживаю мирные переговоры, без смертей и разрушений. Никаких бомбежек церквей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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