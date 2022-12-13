Эрдоган: Наша цель – создание 30-километровой зоны безопасности у границы с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге во вторник, 13 декабря, заявил, что Анкара решительно настроена в вопросе создания 30-километровой зоны безопасности у границы с Сирией, – сообщат ТАСС.

Перед вылетом в Туркмению, где 14 декабря состоится трехсторонний саммит с участием в том числе президента Азербайджана, Эрдоган сказал журналистам: «Я всегда говорю, что место и дата таких операций не называются. В то же время известны цели, исходя из сочинского меморандума, договоренности по которому мы достигли с Путиным. Я повторно напомнил ему об этом. Мы попросили у россиян поддержки в вопросе возможного принятия совместных решений и, возможно, их реализации».

«Наша цель известна – создание 30-километровой линии безопасности к югу от наших границ, откуда, к сожалению, исходит террористическая угроза. В последнее время она значительно возросла, мы не можем в такой ситуации безмолвствовать», – подчеркнул президент Турции.

Следует напомнить, что Эрдоган ранее заявлял, что целью планируемой Турцией операции на сопредельной территории является завершение создания 30-километровой линии безопасности. Согласно сообщениям турецких СМИ, «проведение новой операции позволит Турции обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы».

Анкара, Иван Бабурин

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