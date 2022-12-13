Путин – членам общества «Знание»: Главным оружием против дезинформации и лжи служат твердые знания, правда и любовь к России

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 декабря, в своем видеообращении по случаю 75-летия Российского общества «Знание» заявил, что главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России.

В видеоролике, размещенном на сайте Кремля, глава государства, обращаясь к членам общества «Знание», сказал: «Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти, включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России».

«За последние полтора года его деятельность уже качественно преобразилась, выходит на принципиально иной, более высокий уровень. Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодежью, растет востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций по самой разнообразной тематике. Их выпуск под эгидой общества «Знание» уже стал своего рода знаком качества. Реализуются и новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, «Лига знаний», «Лига лекторов». Кстати, лекторов в обществе «Знание» уже более девяти тысяч. В их числе наши видные ученые и руководители ведущих компаний, известные артисты и спортсмены, те, кто добился высот на своем поприще и может рассказать о своем пути к успеху. Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России», – заявил Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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