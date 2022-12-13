МАГАТЭ и Украина достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 13 декабря, заявил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем достигли прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, – сообщают СМИ

В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, говорится: «В ходе двухчасовой встречи в Париже, которая закончилась рано утром во вторник, генеральный директор Гросси заявил, что он и премьер-министр Шмыгаль также добились прогресса в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад».

Кроме того, в заявлении агентства говорится, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»