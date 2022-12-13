Российские и Белорусские железные дороги исключили из Международного союза железных дорог

Генеральная ассамблея Международного союза железных дорог (UIC) во вторник, 13 декабря, ратифицировала решение об отстранении ОАО «РЖД» и Белорусских железных дорог от участия в Союзе, инициированное 4 марта 2022 года председателем и генеральным директором организации, – сообщают СМИ со ссылкой на БелЖД.

Сообщается, что «за» отстранении РЖД и Белорусских железных дорог от участия в Международном союзе проголосовали 72% участников организации. При этом, следует отметить, что представители Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана просили не приостанавливать членство России. Однако решение обтсранении РЖД было принято, несмотря и на то, что Россия является важным финансовым спонсором организации.

Отметим, что приостановить членство России и Белоруссии в Международном союзе железных дорог (UIC) потребовали «Украинские железные дороги», инициировав в марте 2022 года соответствующее обращение.

Париж, Иван Бабурин

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