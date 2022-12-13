CNN: США планируют в ближайшее время передать Украине системы Patriot

Вашингтон скоро отправит на Украину системы противоракетной обороны ЗРК Patriot, – сообщает во вторник, 13 декабря, CNN.



В материале CNN говорится, что «США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе».

«Планы по поставке Украине Patriot уже готовы, но их еще должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену. В случае принятия положительного решения комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней», – передает телеканал.

Вашингтон, Иван Бабурин

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