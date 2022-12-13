Власти США готовятся запретить TikTok

Американский сенатор республиканец Марко Рубио, а также члены Палаты представителей Конгресса США – республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти внесли в обе палаты Конгресса законопроект, запрещающий использовать на территории США популярную соцсеть TikTok. Также они предложили ввести санкции против медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю и ряду других стран, – сообщает ТАСС.

В документе, опубликованном во вторник, 13 декабря, на сайте Марко Рубио, говорится, что законопроект призван «защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств, связанной с использованием существующих или возможных в будущем компаний в сфере социальных сетей, поскольку с их помощью другие страны могут пытаться контролировать американцев или вести наблюдение за ними, собирать о них важные сведения, осуществлять кампании по оказанию влияния, распространять пропаганду, вводить цензуру».

Инициаторы также заявляют, что в США следует запретить использование TikTok, так как «эту соцсеть может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая».

«С помощью TikTok ежедневно собираются данные о десятках миллионов американцев – детей и взрослых», – пишет Рубио и предлагает ввести санкции, в том числе, «в отношении компании ByteDance, которой принадлежит TikTok».

«Законопроект предусматривает возможность запрета американским президентом любых транзакций в США с компаниями, работающими в сфере социальных сетей, если они контролируются властями Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР, Кубы или России», – говорится также в инициативе американских законодателей.

Вашингтон, Иван Бабурин

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