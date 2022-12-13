Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок по Перу

Посольство России в Перу во вторник, 13 декабря, заявило, что на фоне беспорядков, которые не утихают последние несколько дней, рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок по стране, а также от посещения центральных районов столицы республики города Лима.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского МИДа, говорится: «В последние дни в восьми регионах Перу и столице проходят массовые протесты населения, сопровождаемые перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и ожесточенными столкновениями с полицией. Сообщается о семи погибших (двое несовершеннолетних), десятках раненых и пропавших без вести».

«Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа. В этой связи посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы» – сообщили в МИД РФ.

В ряде регионов Перу идут массовые акции протеста, участники которых требуют прекращения работы парламента и досрочного проведения всеобщих выборов после отстранения Педро Кастильо с поста главы государства.

Лима, Иван Бабурин

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