Замгенсека ООН обвинили в незаконном пересечении границы РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 13 декабря, заявил, что визит замгенсека ООН Мартина Гриффитса в оккупированный Херсон был незаконным, поскольку он нарушил порядок пересечения границы России, – сообщают СМИ.

Комментируя визит Гриффитса в Херсон, в своем Telegram-канале Сальдо отметил: «Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично».

Отметим, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 13 декабря, заявил, что замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил Херсон.

В ходе общения с представителями СМИ Дюжаррик сказал: «Гриффитс сейчас находится на месте. Второй день его визита на Украину. Сегодня он был в Херсоне».

Геническ, Иван Бабурин

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