Признание Меркель – это крах дипломатии

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя во вторник, 13 декабря, слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения нужны были, чтобы Киев успел подготовить военных, заявила, что это «это крах дипломатии», – сообщает телеканал RT.



В эфире телеканала Кнайсль сказала: «Если экс-канцлер Меркель сейчас довольно ясно дала понять, что всё это было ради того, чтобы предоставить Украине время, то это серьезный удар по дипломатии как таковой. В каком-то смысле это крах дипломатии».



«Проблема еще и в том, что официальные лица, стоявшие у истоков Минских соглашений в 2014 году, уже отошли от дел. Преемственности нет. Не хватало ее и в понимании того, какими должны быть Минские соглашения. И это провал», – констатировала экс-глава МИД Австрии.

Напомним, что в вышедшем 7 декабря интервью в газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее»

«Всем было ясно, что конфликт заморозили и проблему не решили, но именно это дало Украине бесценное время», – заявила Меркель в интервью немецкому изданию.

Вена, Иван Бабурин

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