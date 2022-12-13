В Пентагоне не видят незаконного использования Украиной вооруженной помощи западных стран

Официальный представитель министерства обороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер на брифинге во вторник, 13 декабря, заявил, что у Соединенных Штатов нет доказательств использования Украиной военной помощи, поставленной западными странами, в противозаконных целях, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Райдер сказал: «На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия, которая бы указывала на какое-либо переориентирование украинской помощи на незаконные цели. Результаты на поле боя говорят сами за себя».

Также пресс-секретарь Пентагона заявил, что США пока не видят назревающей военной активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной.

«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии на границе с Украиной», – заявил представитель минобороны США.

Следует отметить, что во вторник, 13 декабря агентство «БелТА» со ссылкой на Минобороны Белоруссии сообщило, что в республике началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил. Отмечалось, что вооруженные силы Белоруссии должны «в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березину».

Вашингтон, Иван Бабурин

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