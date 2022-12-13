Байден легализовал однополые браки на всей территории США

Президент США Джо Байден во вторник, 13 декабря, подписал закон «Об уважении брака» (Respect for Marriage Act) о легализации однополых браков на всей территории Соединенных Штатов, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия, которую вела пресс-служба Белого дома с лужайки Белого дома.

Во время торжественной церемонии подписания закона Байден сказал: «Двухпартийное принятие закона принесет душевное спокойствие миллионам ЛГБТ и межрасовых пар».

Согласно сообщениями американских СМИ закон, подписанный Байденом, не гарантирует право на вступление в брак, но требует от всех штатов признания однополых браков за пределами штатов и гарантирует однополым парам те же федеральные льготы, что и любым другим супружеским парам. Теперь в США однополые браки становятся частью федерального законодательства США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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