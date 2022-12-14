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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 14 декабря 2022, 19:20 мск

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Медведев назвал руководителя Латвии «недопрезидентом ничтожной страны»

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев среду, 14 декабря, после того, как глава Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге, назвал его «недопрезидентом» «ничтожной страны», – сообщает РИА Новости.

Комментируя агентству заявление Левитса, Медведев сказал: «Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу – постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил. Пусть попробует представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично. А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу».

Следует отметить, что ранее сегодня глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предложение Еврокомиссии о создании «специализированного международного трибунала по Украине» не нашло единой поддержки министров иностранных дел стран-членов ЕС на недавнем заседании в Брюсселе, на что президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что такой трибунал можно было бы создать в Риге.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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