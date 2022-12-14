Мэра Стамбула осудили на два с лишним года за оскорбление ЦИК

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в среду, 14 декабря, осужден за оскорбление представителей Центризбиркома и приговорен Стамбульским судом к двум годам и семи месяцам лишения свободы, – сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию из зала суда телеканала Habertürk.

Как сообщает агентство, в случае утверждения приговора вышестоящей инстанцией Экрем Имамоглу может лишиться поста мэра Стамбула в связи с пятилетним запретом на политическую деятельность. Ранее сторона обвинения требовала приговорить Имамоглу к четырем годам и месяцу лишения свободы. Вынесение приговора неоднократно откладывалось.

Ранее сегодня Имамоглу через соцсети призвал стамбульцев прийти в 16:00, когда суд собрался для вынесения приговора.

В своем микроблоге в Twitter политик написал: «Каким бы ни было решение суда, жду всех жителей 16-миллионного Стамбула в Сарачхане (район возле мэрии Стамбула,– прим.ред.)».

ТАСС со ссылкой на турецкие телеканалы пишет, что у здания мэрии собрались тысячи жителей Стамбула. Также сообщается, что в Стамбул из различных городов Турции выдвинулись представители оппозиции.

Пресс-служба основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) сообщила, что их лидер Кемаль Кылычдароглу, прервав поездку в ФРГ, срочно возвращается в Стамбул.

Следует напомнить, что дело в отношении Имамоглу, который представляет НРП, было возбуждено в 2019 году после первых муниципальных выборов, которые он выиграл 31 марта, но отмененные впоследствии турецким Центризбиркомом. После этого Имамоглу выиграл и вторые выборы, прошедшие 23 июня. Причем, вторые он выиграл со значительным отрывом от конкурентов. После победы на выборах мэра Стамбула Имамоглу назвал «дураками»тех, кто отменил выборы 31 марта

Отметим, что мэр Стамбула считается одним из возможных соперников действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в 2023 году выборах президента Турции.

Стамбул, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»