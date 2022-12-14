Король Великобритании попросил добавить ему заместителей

Король Великобритании Карл III обратился в Палату лордов с просьбой расширить список своих заместителей, которые могли бы выполнять его обязанности на случай его недееспособности, – передает в среду, 14 декабря, британская государственная телерадио-корпорация BBC.

Сообщается, что Карл III в своем обращении к Палате лордов обратился с просьбой внести в законодательство изменения, которые позволят включить в число королевских заместителей дополнительно двух человек. На должности замов британский монарх предложил добавить своих сестру принцессу Анну и младшего брата принца Эдварда.

Отмечается, что для того, чтобы наделить принцессу Анну и принца Эдварда обязанностями замов короля Великобритании, британским законодателям придется изменить Регентский акт, согласно которому «королевскими заместителями могут быть супруг или супруга монарха и первые четыре представителя королевской семьи из линии наследования, которым исполнилось больше 21 года».

«Согласно обращению монарха, два дополнительных заместителя обеспечат непрерывность эффективной работы, когда он находится вне доступа, например, в зарубежной поездке», – передает BBC.

На сегодняшний день заместителями короля Великобритании значатся королева-консорт Камилла, принц Уильям, принц Гарри, принц Эндрю и принцесса Беатрис. Отметим, что двое из перечисленных в настоящий момент королевские обязанности не выполняют, так как принц Эндрю – отлучен, а принц Гарри от них отказался.

Лондон, Иван Бабурин

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