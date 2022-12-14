В Белом доме не подтвердили информацию о поставках ЗРК Patriot на Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в среду, 14 декабря, заявил, что Вашингтон не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Я не могу подтвердить сообщения СМИ о потенциальной поставке батареи Patriot Украине. Когда Белый дом будет готов говорить о деталях нового пакета помощи, то определенно сделает это».

Также представитель СНБ Белого дома заявил, что «США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу года. Решение о сроках переговорах должени принять президент Украины Зеленский»

Ранее сегодня издание The Washington Post, ссылаясь на данные одного из собеседников, сохранивших свою конфиденциальность, сообщило, что «ЗРК Patriot будут выделены из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений», –

Вашингтон, Иван Бабурин

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